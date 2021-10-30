منافسات قوية في فيزيك مهرجان «KO» لكمال الأجسام

تتويج على مسرح كمال الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

أسفرت نتائج اليوم الأول من فعاليات مهرجاني «KO للهواة» و«KO PRO» لكمال الأجسام للمحترفين، اللذين تستضيفهما مصر وتنظمهما «كوسكواد»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بعد تقسيم أطوال الفيزيك إلى 8 مجموعات بمشاركة 284 لاعبًا.

وفاز بالمركز الأول في المجموعات كل من: محمد مصطفى محمد عبداللطيف، محمد نبيل إبراهيم عزب، يوسف حسن جمعة، أحمد مجدي علي عثمان، خالد هاني عبدالجواد، أمير مجدي علي عثمان، وائل مجدي عبدالوهاب، أحمد محمد مهدي مهدي.

وتم اختيار أفضل 3 لاعبين في الأوفر أوول، ومنحهم 3 بطاقات احتراف، وجاء ترتيبهم علي النحو التالي: يوسف حسن جمعة في المركز الأول، ومحمد نبيل إبراهيم عزب في المركز الثاني، ومحمد مصطفى محمد عبداللطيف في المركز الثالث، ويمنح مهرجان «KO للهواة» تسع بطاقات احتراف.

وتقام الفعاليات على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان «KO للهواة»، بعدما تم تنظيمه في منتصف مارس العام الماضي، بينما ينظم مهرجان «KO PRO» للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثًا استثنائيًّا، كونه يقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث تقام مهرجانات المحترفين في سبع دول فقط.

وبدأ المهرجان بالسلام الوطني الجمهوري أعقبه تقديم الضيوف ولجنة الحكام من مقدم المهرجان هاني بينك، ثم كلمة افتتاحية من مؤسس فريق «كوسكواد»، إسلام قرطام، بعدها بدأت المنافسات وتخللتها فقرة فنية، ثم كلمة لبطل كمال الأجسام العربي الشهير محمود الدرة، واختتم اليوم الأول بتوزيع الجوائز ومنح اللاعبين بطاقات الاحتراف.

تتويج على مسرح كمال الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

تتويج على مسرح كمال الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

عروض على مسرح كمال الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

عروض على مسرح كمال الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)