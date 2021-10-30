السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي

تشافي. (أرشيفية : الإنترنت)

قلل نادي «السد» القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي «برشلونة» الإسباني للحلول بدلًا عن الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكدًا أنه «مركز بشكل كامل» على ناديه الحالي.

وغرد بطل قطر: «تفاعلًا مع ما هو متداول في الأيام السابقة تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

ويقود تشافي (41 عامًا) فريقه اليوم، السبت، في مباراة ضد «الأهلي» ضمن الدوري القطري لكرة القدم.

ويُعد لاعب الوسط السابق من أبرز المرشحين لخلافة كومان، بعد البداية السيئة لـ«برشلونة» هذا الموسم، ويحتل المركز التاسع في «الليغا» وقدم بداية كارثية في دوري أبطال أوروبا.

وأقر رئيس «برشلونة» جوان، لابورتا الجمعة، أنه يرغب في يوم من الأيام خلال ولايته التعاقد مع تشافي لتدريب فريقه «لكن ثمة احتمالات أخرى» للتعاقد مع مدرب جديد.

وقال لابورتا العائد لرئاسة النادي الكتالوني: «قلتها عندما ذهب إلى قطر، إن تشافي سيدرب برشلونة في يوم من الأيام، في الواقع أحب أن يحدث ذلك خلال رئاستي، لكن لا أعلم متى».

ونشأ تشافي في صفوف «برشلونة» منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسمًا في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر العام 2015.

بعد حمل ألوان «السد» كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

وكان موقع «السد»، نقل عن تشافي، الخميس، قبل مواجهة الأهلي، تعليقًا على ما اعتبرها «أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق»: «أنا حاليًا أركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر».

وتسلم سيرجي بارجوان تدريب الفريق الأول بشكل موقت بانتظار تعيين مدرب بشكل رسمي، وسيشرف على الفريق أقله في مباراتين ضد «ألافيس»، اليوم السبت، في الدوري المحلي وضد «دينامو كييف» الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وكشف لابورتا أن مجلس إدارة النادي قام بإقالة كومان من منصبه «لأن الأمور لم تعد تحتمل» ولأن الفريق «لم يكن في الطريق لتحقيق الأهداف وهي إحراز الألقاب».

وتابع: «على الأرجح، كان يتعين علينا إقالة كومان في وقت سابق وأنا أتحمل مسؤولية ذلك، اعتقدنا بأنه في حاجة إلى دعمنا في مرحلة ما لكننا كنا نهوي تباعًا».