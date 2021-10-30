السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 05:08 مساء
تشافي. (أرشيفية : الإنترنت)

قلل نادي «السد» القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي «برشلونة» الإسباني للحلول بدلًا عن الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكدًا أنه «مركز بشكل كامل» على ناديه الحالي.

وغرد بطل قطر: «تفاعلًا مع ما هو متداول في الأيام السابقة تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

ويقود تشافي (41 عامًا) فريقه اليوم، السبت، في مباراة ضد «الأهلي» ضمن الدوري القطري لكرة القدم.

ويُعد لاعب الوسط السابق من أبرز المرشحين لخلافة كومان، بعد البداية السيئة لـ«برشلونة» هذا الموسم، ويحتل المركز التاسع في «الليغا» وقدم بداية كارثية في دوري أبطال أوروبا.

وأقر رئيس «برشلونة» جوان، لابورتا الجمعة، أنه يرغب في يوم من الأيام خلال ولايته التعاقد مع تشافي لتدريب فريقه «لكن ثمة احتمالات أخرى» للتعاقد مع مدرب جديد.

وقال لابورتا العائد لرئاسة النادي الكتالوني: «قلتها عندما ذهب إلى قطر، إن تشافي سيدرب برشلونة في يوم من الأيام، في الواقع أحب أن يحدث ذلك خلال رئاستي، لكن لا أعلم متى».

ونشأ تشافي في صفوف «برشلونة» منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسمًا في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر العام 2015.

بعد حمل ألوان «السد» كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

وكان موقع «السد»، نقل عن تشافي، الخميس، قبل مواجهة الأهلي، تعليقًا على ما اعتبرها «أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق»: «أنا حاليًا أركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر».

وتسلم سيرجي بارجوان تدريب الفريق الأول بشكل موقت بانتظار تعيين مدرب بشكل رسمي، وسيشرف على الفريق أقله في مباراتين ضد «ألافيس»، اليوم السبت، في الدوري المحلي وضد «دينامو كييف» الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وكشف لابورتا أن مجلس إدارة النادي قام بإقالة كومان من منصبه «لأن الأمور لم تعد تحتمل» ولأن الفريق «لم يكن في الطريق لتحقيق الأهداف وهي إحراز الألقاب».

وتابع: «على الأرجح، كان يتعين علينا إقالة كومان في وقت سابق وأنا أتحمل مسؤولية ذلك، اعتقدنا بأنه في حاجة إلى دعمنا في مرحلة ما لكننا كنا نهوي تباعًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المعركة الأكبر للمتعافين من «كورونا»