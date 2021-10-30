9 بطاقات احتراف في انطلاقة فعاليات «KO للهواة» و«KO PRO» المؤهلة لـ«مستر أولمبيا» لكمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 04:34 مساء
عرض جماعي وسط الإجراءات الاحترازية. (خاص - بوابة الوسط)

انطلق بقوة مهرجانا «KO للهواة» و«KO PRO» لكمال الأجسام للمحترفين، اللذان تستضيفهما مصر وينظمهما «كوسكواد»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان «KO للهواة»، بعدما تم تنظيمه في منتصف مارس العام الماضي، بينما ينظم مهرجان «KO PRO» للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثًا استثنائيًّا، كونه يقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث تقام مهرجانات المحترفين في 7 دول فقط.

وتتمثل أهمية المهرجان في أن الفائزين بالمراكز الأولى في فئات «البودي بيلدينغ» الوزن المفتوح ووزن 212، و«الفيزيك» و«الكلاسيك فيزيك» يتأهلون مباشرة للمشاركة في «مستر أولمبيا 2022» بالولايات المتحدة الأميركية، كما يصل إجمالي الجوائز المالية للفائزين في مهرجان «KO PRO»، إلى 60 ألف دولار، بما يوازي مليونًا و30 ألف جنيه.

على الجانب الآخر يمنح مهرجان «KO للهواة» 9بطاقات احتراف للاعبين المشاركين في المنافسات بخلاف الحصول على عقود رعاية للفائزين في الـ«over all winners».

وبدأت منافسات الفيزيك في 8 أطوال بمشاركة 284 لاعبًا، بينما تنطلق اليوم السبت منافسات «الكلاسيك فيزيك» و«البودي بيلدينغ» بمشاركة أكثر من 250 لاعبًا.

ونجح مؤسس فريق «كوسكواد»، إسلام قرطام، في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات المحترفين لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ هذه المهرجانات بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة.

من جانبه أكد إسلام قرطام أن تنظيم مثل هذه المهرحانات وفر الكثير من المشقة والصعاب على اللاعبين المصريين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج للحصول على بطاقات الاحتراف كخطوة أولى بالنسبة للهواة، ثم المشاركة في بطولات المحترفين أملًا في الفوز بها والتأهل للمشاركة في «مستر أولمبيا» بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح مؤسس فريق «كوسكواد» أن الفعاليتين ستسهمان في زيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لـ«مستر أولمبيا» في السنوات المقبلة، بعدما نجح فريق «كوسكواد» في رفع عدد الأبطال المتأهلين لأربعة أبطال في النسخة الأخيرة، بعدما شارك بيغ رامي ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني.

عرض فردي على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
قرطام وسط أبطال كمال الأجسام على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
عرض فردي على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
عرض فردي على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
تحية الحضور بعد عرض فردي على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
الجمهور يتابع الفاعليات على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
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