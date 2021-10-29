الاتحاد الإيراني يطالب البرلمان بالسماح للمشجعات بحضور المباريات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 04:25 مساء
مشجّعات إيرانيات خلال مباراة بين ايران وكمبوديا في طهران بتاريخ 10 أكتوبر 2019. (ا ف ب)

دعا الاتحاد الإيراني لكرة القدم، البرلمان إلى إقرار قانون يسمح بحضور المشجعات في الملاعب، وهو أمر محظور راهنًا، بحسب ما أكّد أمينه العام الجنرال حسن كامرانيفر.

ونقلت وكالة تسنيم قوله مساء الخميس خلال اجتماع «أُرسل مشروع قانون من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى مجلس الشورى.. في حال إقراره، سيتم السماح بحضور المشجعات».

وحتى الآن، يعارض البرلمان الذي يسيطر عليه محافظون متشدّدون حضور المشجعات على مدرجات الملاعب.

ويُفرض حظر على تواجد السيدات في الملاعب منذ الثورة الإسلامية في إيران العام 1979، إذ يعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية.

ويضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عدة سنوات كي تفتح إيران ملاعبها أمام السيدات، لكن طهران بدأت منذ العام 2019 السماح لأعداد محدودة من السيدات، وبمناسبات متقطعة، متابعة بعض المباريات.

وسُمح لنحو 3500 سيدة في تشرين أكتوبر 2019، بحضور استثنائي لمباراة على استاد أزادي في طهران خلال مباراة إيران وكمبوديا (14-صفر) ضمن تصفيات مونديال 2022.

وتواجدت النساء في منطقة مخصصة لهن بحماية 150 من عناصر الشرطة الإناث، في الملعب الذي تقارب طاقته الاستيعابية نحو 100 ألف متفرج، والذي بقيت الغالبية العظمى من مدرجاته خالية من المتفرجين.

وفيما أملن حضور مباراة إيران وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات المونديالية الشهر الجاري، أقيمت المباراة وراء أبواب موصدة دون صدور أي تبرير عن الاتحاد المحلي.

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