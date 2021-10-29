لابورتا يرفض كشف تفاصيل حديثه مع تشافي لقيادة برشلونة

مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز. (إنترنت)

رفض رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، كشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وقال «لابورتا» في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لتقديم المدرب الموقت سيرجي بارخوان: «خليفة كومان؟.. لن أكشف عن قائمة المرشحين لدينا، لأنها ستكون خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحدًا».

وأوضح: «يومًا ما سيكون تشافي هيرنانديز مدربًا لبرشلونة.. أنا أثق في المحيطين بي، فهم يتابعون تطور تشافي، ويعرفونه أكثر مني».

وأشار رئيس برشلونة: «نتواصل مع تشافي كثيرًا، وقبل شهرين تحدث معه رونالد كومان بشأن رأيه في الفريق، وما يجب القيام به».

وتابع: «لقد تحدثت إلى تشافي خلال الحملة الانتخابية، فالتواصل بيننا لم ينقطع.. لكني أخبرته أنني سأحاول إقناع كومان بالاستمرار لنهاية عقده، لأنه أسطورة برشلونة، وسيبقى النادي بيتًا له، لقد شكرت المدرب الهولندي على ما قدمه».



واستطرد: «تفاصيل حديثي مع تشافي سيبقى أمرًا خاصًا بيننا، لدينا قوام فريق جيد، بالتأكيد نحن بحاجة لبعض التدعيمات، كما نجح كومان في تحسين بعض الجوانب».



وشدد: «هوية برشلونة غير قابلة للتفاوض، وأسلوب الفريق لم يضيع، كما أن جوردي كرويف لم يكن متحمسًا لتولي مسؤولية الفريق بسبب علاقته برونالد كومان».

واختتم: «بارخوان شخص شجاع، أطالبه بأن يتحلى بالطموح والإصرار، ولا مانع من تجربة حلول أخرى، لأن الحلول الحالية لم تسر على ما يرام، وسيحظى بكامل دعمنا لحين التعاقد مع مدرب جديد».