رئيس برشلونة: الوضع مع كومان أصبح لا يطاق.. وتأخرنا في إقالته

رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا. (الإنترنت)

كشف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أنه تأخر في قرار إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، كما رفض كشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري.

وقال «لابورتا» في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لتقديم المدرب الموقت سيرجي بارخوان: «أود أن أشكر كومان، لقد قاد الفريق للتتويج بلقب الكأس، وبالطبع سوء النتائج وراء إقالته، لأن الوضع أصبح لا يطاق».

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وأضاف: «ربما كان علينا أن نقرر إقالة كومان في وقت سابق، أنا أتحمل المسؤولية، لكن بتحليل الموقف، لقد حقق الفريق انتصارين أمام فالنسيا ودينامو كييف، إلا أن الوضع كان بالفعل غير مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى».

واصل: «العلاقة مع كومان جيدة، لقد لمس دعم الإدارة له، وتفهم قرار الإقالة، فهو يعرف أنه أمر وارد في كرة القدم، والمفاوضات لفسخ تعاقده تسير على ما يرام لأننا نحترم اتفاقاتنا».