ميسي ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة ليل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 01:43 مساء
عانى ميسي من مشاكل جسدية منذ بداية الموسم بما فيها إصابة في الركبة (ا ف ب)

تواجد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعاني من آلام عضلية في قائمة فريقه باريس سان جيرمان المؤلفة من 22 لاعبًا، لمواجهة ضيفه ليل، حامل اللقب ضمن افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

وخاض ميسي صباح الخميس حصة تدريبية منفصلا عن زملائه «كإجراء احترازي» وفق ما أعلنه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي أضاف أن اللاعب شعر بانزعاج في العضلات من دون تحديد مكان الألم.

وعانى «البرغوث» من مشاكل جسدية منذ بداية الموسم منذ وصوله في أغسطس الماضي، من برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة في الركبة حرمته من مباراتين في سبتمبر.

ولا يزال أفضل لاعب في العالم ست مرات يبحث عن باكورة أهدافه في الدوري بعدما سجّل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

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كما تواجد مواطناه أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي والبرازيلي نيمار في القائمة، في حين يغيب المغربي أشرف حكيمي بداعي الإيقاف بعد طرده في التعادل ضد مرسيليا الأسبوع الماضي.

ويغيب المتألق كيليان مبابي لذي يعاني من التهابات في الأنف والأذن والحنجرة، والإيطالي ماركو فيراتي (إصابة في الورك)، المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي لم يخض بعد أي مباراة منذ وصوله من ريال مدريد هذا الصيف (ربلة الساق) والأرجنتيني لياندرو باريديس (عضلات الفخذ).

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني، في حين لا يقدم ليل المستويات التي توجته بطلا الموسم الماضي ويقبع في المركز العاشر على بعد 13 نقطة من فريق العاصمة.

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