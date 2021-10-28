ميسي ومبابي يثيران القلق في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 12:55 مساء
ميسي ومبابي في باريس سان جيرمان. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي وكيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان، أثارا الشكوك قبل مواجهة ليل، المقرر لها غدًا الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة «لو باريزيان» إن ميسي ومبابي، لم يشاركا في مران اليوم الصباحي، حيث لم يتواجد أي منهما في الملعب.

وأوضحت الصحيفة أنه يبدو أن المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو، لن يستفيد من خدمات مبابي، الذي يعاني من عدوى في الأنف والأذن والحنجرة، وفقًا للبيان الصادر عن النادي الباريسي قبل يومين. أما «ليو»، فإن غيابه عن التدريب، لأسباب لم تتضح بعد.

ولفتت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيخوض مواجهة ليل دون الثنائي أشرف حكيمي وماركو فيراتي للإيقاف، إضافة إلى لياندرو باريديس وسيرجيو راموس لمواصلة التعافي من الإصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»
عربى
الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران
رياضة عالمية
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية
رياضة محلية
وزير الدفاع الأفغاني.. نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى
دولى
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟