ميسي ومبابي يثيران القلق في باريس سان جيرمان

ميسي ومبابي في باريس سان جيرمان. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي وكيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان، أثارا الشكوك قبل مواجهة ليل، المقرر لها غدًا الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة «لو باريزيان» إن ميسي ومبابي، لم يشاركا في مران اليوم الصباحي، حيث لم يتواجد أي منهما في الملعب.

وأوضحت الصحيفة أنه يبدو أن المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو، لن يستفيد من خدمات مبابي، الذي يعاني من عدوى في الأنف والأذن والحنجرة، وفقًا للبيان الصادر عن النادي الباريسي قبل يومين. أما «ليو»، فإن غيابه عن التدريب، لأسباب لم تتضح بعد.

ولفتت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيخوض مواجهة ليل دون الثنائي أشرف حكيمي وماركو فيراتي للإيقاف، إضافة إلى لياندرو باريديس وسيرجيو راموس لمواصلة التعافي من الإصابة.