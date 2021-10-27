الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران

ويست هام يتأهل إلى دور الثمانية من كأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي. (الإنترنت)

صعد فريق ويستهام يونايتد إل دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عقب تغلبه 5-3 على ضيفه مانشستر سيتي بركلات الترجيح، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى لعب ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ويستهام.

وصعد ليفربول لدور الثمانية في المسابقة، عقب تغلبه 2 -0 على مضيفه بريستون نورث إيند، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وجاء هدفا المباراة عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقتين 62 و84 على الترتيب.

وانتزع توتنهام هوتسبير بطاقة الصعود لدور الثمانية أيضا بفضل فوزه الصعب 1-0 على مضيفه بيرنلي.

وتقمص لوكاس مورا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة 68.

ولحق برينتفورد بركب المتأهلين لدور الثمانية، بعدما فاز 2-1 على مضيفه ستوك سيتي.