«ريال بيتيس» يظفر بانتصار كاسح على «فالنسيا»

ريال بيتيس يتفوق على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني. (الإنترنت)

سحق نادي «ريال بيتيس»، نظيره «فالنسيا»، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «بينيتو فيامارين»، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني الممتاز.

وتقدم بورخا إيجيليسياس بالهدف الأول لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن اللقاء. وأضاف بورخا إيجيليسياس الهدف الثاني له، والثالث لـ«ريال بيتيس» في الدقيقة 30 من عمر الشوط. وقلص غابرييل باوليستا النتيجة لصالح «فالنسيا» بالهدف الأول في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني عزز غيرمان بيزيلا النتيجة بالهدف الثالث لصالح «ريال بيتيس». وزاد خوانمي من أوجاع «فالنسيا» بالهدف الرابع مع حلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع رفع «ريال بيتيس» رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد «فالنسيا» عند النقطة رقم 13 في المركز الـ 11.