«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

صلاح يحتفل بثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد. (إنترنت)

يعتقد النجم السابق لبايرن ميونخ، لوثار ماتيوس، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لن يتوج بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال «ماتيوس»، في تصريحات لجريدة «ميرور» البريطانية: «ما قدمه صلاح لبضعة أشهر هو بالطبع من الطراز العالمي بشكل كامل.. من المحتمل أن يساعده هذا الأمر في تصنيفه كلاعب عالمي».

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وأوضح: «لكنه لم يكن على هذه الحالة طوال العام، حيث واجه مو وليفربول مشاكل خطيرة في فترة الربيع.. جورجينيو نجم تشيلسي كان مقنعًا طوال الموسم الماضي تقريبًا، ولعب دورًا رئيسيًا في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا وتتويج إيطاليا ببطولة أوروبا».

وأكمل: «جورجينيو ليس مذهلاً مثل ليفاندوفسكي، لكن الأخير يفتقر إلى الألقاب على المستوى الدولي.. ميسي فاز بكوبا أمريكا مع الأرجنتين، لكنه لم يحقق شيئًا رائعًا مع برشلونة، ولا أرى أن هناك مرشحين آخرين مفضلين لحصد الجائزة».