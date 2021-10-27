المدعي العام الإيطالي يفتح تحقيقا بخصوص انتقالات اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 05:27 مساء
شعار الدوري الإيطالي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

قال مسؤول في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن المدعي العام الاتحادي فتح تحقيقا في انتقالات عدد من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى.

وأصدرت لجنة الإشراف على أندية دوري الدرجة الأولى تقريرا حول انتقالات اللاعبين وقدمته إلى المدعي العام الاتحادي الذي فتح تحقيقا، بحسب ما نقلته «رويترز».

وضِمن المنافسات، استعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل موقت بعد فوزه على ضيفه تورينو بهدف، أمس الثلاثاء، في المرحلة العاشرة.

وعلى ملعب سان سيرو أحرز المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الفوز لميلان في الدقيقة 14، ليرفع رصيد فريقه إلى 28 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي وتوقف رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبمقدور نابولي استعادة موقعه في الصدارة حال فوزه على ضيفه بولونيا، غدا الخميس.

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