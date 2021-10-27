بدء التسجيل في مهرجاني «KO للهواة» و«KO PRO للمحترفين» لكمال الأجسام (صور)

بدء التسجيل في مهرجاني الهواة والمحترفين لبناء الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

بدأ اليوم الأربعاء، التسجيل للمشاركة في مهرجان KO للهواة وKO PRO لكمال الاجسام للمحترفين، اللتين تستضيفهما مصر وتنظمهما كوسكواد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أيام 29، 30، 31 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يستضيف مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر المصرية الحدثين، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها KO للهواة، بعدما تم تنظيم المهرجان في العام الماضي منتصف مارس 2020، بينما تنظم KO PRO للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثا استثنائيا، لأنها تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، خاصة أن الفائزين بالمراكز الأولى في فئات: البودي بيلدينغ الوزن المفتوح ووزن 212، والفيزيك والكلاسيك فيزيك يتأهل مباشرة للمشاركة في مستر أولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الأميركية.

ويصل أجمالي الجوائز المالية للفائزين في مهرجان KO PRO، ما يقرب من 60 ألف دولار ما يوازي مليون و30 ألف جنيه، ويمنح مهرجان KO، للهواة 9 بطاقات احتراف للاعبين المشاركين في المنافسات بخلاف الحصول على رعايةKO Squad للفائزين في الـ(over all winners) .

ونجح مؤسس فريق كوسكواد، إسلام قرطام في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات المحترفين لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ هذه المهرجانات بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة الجهات المختصة.

من جانبه أكد إسلام قرطام أن تنظيم مثل هذه المهرجانات وفر الكثير من المشقة والصعاب على اللاعبين المصريين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج للحصول على بطاقات الاحتراف كخطوة أولى بالنسبة للهواة، ثم المشاركة في بطولات المحترفين أملا في الفوز بها والتأهل للمشاركة في مستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وشدد قرطام على أن كوسكواد نجحت في الحصول على حق تنظيم المهرجانات في مصر، بعد توقيع عقد مع شركة أولمبيا، وهو تعاقد يحقق العديد من الفوائد على المستوى الرياضي من ناحية، وعلى مستوى تنشيط السياحة الرياضية من ناحية أخرى، حيث يشارك في فعاليات مهرجان الهواة لاعبين من أكثر من 22 دولة، بخلاف اللاعبين الأجانب في مهرجان المحترفين KO PRO، ولجنة الحكام الرئيسية المشاركة في التحكيم من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا.

وأوضح مؤسس فريق كوسكواد أن الفعاليتين ستساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا في السنوات المقبلة بعدما نجح فريق كوسكواد في رفع عدد الأبطال المتأهلين لأربعة أبطال في النسخة الأخيرة، بعدما شارك بيغ رامي ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الورداني.

واختتم قرطام تصريحاته قائلا: «نجحنا في تقديم دعاية جيدة لمصر في منافسات مستر أولمبيا هذا العام، وأعتقد أن مهرجان KO PRO سيحظى بنجاح كبير وسنواصل تحقيق أهدافنا إن شاء الله في تقديم الشباب المصريين بصورة جيدة لما يمتلكونه من جينات تؤهلهم لاحتلال صدارة الترتيب في كمال الأجسام والرياضات الفردية».

بدء التسجيل في مهرجاني الهواة والمحترفين لبناء الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

بدء التسجيل في مهرجاني الهواة والمحترفين لبناء الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

بدء التسجيل في مهرجاني الهواة والمحترفين لبناء الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

بدء التسجيل في مهرجاني الهواة والمحترفين لبناء الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)

بدء التسجيل في مهرجاني الهواة والمحترفين لبناء الأجسام. (خاص - بوابة الوسط)