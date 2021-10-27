ضربة فنية جديدة لبرشلونة في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 01:18 مساء
أنسو فاتي أمام ريال مدريد. (إنترنت)

يغيب مهاجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، عن مواجهة اليوم الأربعاء، أمام رايو فايييكانو، في الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، لاستمرار معاناته من مشكلات على مستوى الركبة اليمنى.

ونشر نادي برشلونة بيانًا، اليوم الأربعاء، أكد فيه «يعاني لاعب الفريق الأول، أنسو فاتي، من آلام بالركبة اليمنى سيغيب على إثرها عن الملاعب وستتحدد عودته طبقًا لمدى تطور حالته»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان أنسو فاتي تعرض للإصابة عقب مباراة «الكلاسيكو» الأحد الماضي والتي خسرها «البرسا» على أرضه أمام ريال مدريد (2-1)، لكن لحسن حظه أنها ليست الركبة التي خضع فيها لجراحة مطولة.

وغادر أنسو فاتي الملعب في الكلاسيكو في الدقيقة 73، ليحل مكانه المهاجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو، بعد مباراة سيئة قدمها بسبب المشكلات البدنية.

وكان المدير الفني للبرسا، رونالد كومان قد تحدث عن حالة أنسو فاتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قائلًا: «لديه مشكلات بسيطة، لا يبدو أن الأمور خطير، يتعين عليه الخضوع للراحة».

ويبحث برشلونة عن استعادة انتصاراته بعدما مُني بالخسارة الثانية له هذا الموسم في «الليغا» ليحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة من تسع مباريات وبفارق خمس نقاط عن غريمه ريال مدريد وبثلاث خلف أتلتيكو مدريد، بينما يحتل رايو فاييكانو المركز الثامن برصيد 16 نقطة جمعها من عشر مباريات.

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