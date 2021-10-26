كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 12:55 صباحا
لعب النجم الأرجنتيني مارادونا موسم 1981-1982 مع «بوكا جونيورز». (أرشيفية : الإنترنت)

تقررت إقامة مباراة «كأس مارادونا» بين «برشلونة» الإسباني و«بوكا جونيورز» الأرجنتيني ضمن فعاليات موسم «الرياض 2021»، منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أعلنه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مباراة تاريخية، «برشلونة» ضد «بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا» في تكريم لأسطورة الكرة، كونوا جاهزين ليوم 14 ديسمبر. قبل أن يختم تغريدته بـ«الأساطير لا يموتون».

ولعب النجم الأرجنتيني موسم 1981-1982 مع «بوكا جونيورز»، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة «برشلونة» الإسباني الذي قضى معه موسمين، قبل الرحيل في 1984 إلى «نابولي» الإيطالي وكتابة التاريخ مع النادي الجنوبي الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي.

وعاد مارادونا إلى فريق «بوكا جونيورز» مطلع موسم 1995 وبقي معه حتى اعتزل كرة القدم في العام 1997.

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