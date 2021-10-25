بوكا جونيورز يخرج من منافسات الدوري الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 11:11 صباحا
بوكا جونيورز أمام فيليز سارسفيلد. (إنترنت)

سقط بوكا جونيورز بهدفين أمام فيليز سارسفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الأرجنتيني، لتتلاشى أحلام الأول في المنافسة على اللقب، وسجل ثنائية فيليز سارسفيلد كل من فدريكو مانكويو وكريستيان تاراغونا، ليصل صاحب الأرض إلى النقطة 31 ويصبح الفارق 8 نقاط بينه وبين المتصدر ريفر بليت الذي يستضيف أرخنتينوس جونيورز اليوم الإثنين، على أمل قطع خطوة حاسمة أخرى نحو اللقب.

كما اقترب سارسفيلد من التأهل إلى كأس ليبرتادوريس الموسم المقبل، وفي مباراة أخرى، فاز أوراكان (2-1) على سان لورنزو الذي تعقدت أزمته بعد إقالة مدربه الأوروغواياني باولو مونتيرو الأسبوع الماضي، لكنه عاد هذا الأسبوع ليتلقى الخسارة التاسعة على التوالي ويتراجع إلى المراكز الخمسة الأخيرة من الجدول، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان راسينغ قد استهل مشواره مع مدربه الجديد فرناندو جاجو بالهزيمة أمام مضيفه روساريو سنترال (1-2)، وهي النتيجة نفسها التي تكررت في مباريات، أمس الأحد، التي جمعت جودوي كروز مع بانفيلد، وكولون مع إستوديانتس، وكذلك ديفينسا إي خوستيثيا ضد بلاتينسي.

وتقام اليوم الإثنين مواجهات ريفر وأرخنتينوس، وتاييريس كوردوبا مع لانوس، وإندبندينتي ضد أونيون، وسارمينتو في مواجهة نيويلز أولد بويز، وألدوسيفي ضد آرسنال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
بالتزامن مع مؤتمر ليبيا في باريس.. نائبة الرئيس الأميركي تزور فرنسا الشهر المقبل...
ليبيا
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»