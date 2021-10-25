بوكا جونيورز يخرج من منافسات الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز أمام فيليز سارسفيلد. (إنترنت)

سقط بوكا جونيورز بهدفين أمام فيليز سارسفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الأرجنتيني، لتتلاشى أحلام الأول في المنافسة على اللقب، وسجل ثنائية فيليز سارسفيلد كل من فدريكو مانكويو وكريستيان تاراغونا، ليصل صاحب الأرض إلى النقطة 31 ويصبح الفارق 8 نقاط بينه وبين المتصدر ريفر بليت الذي يستضيف أرخنتينوس جونيورز اليوم الإثنين، على أمل قطع خطوة حاسمة أخرى نحو اللقب.

كما اقترب سارسفيلد من التأهل إلى كأس ليبرتادوريس الموسم المقبل، وفي مباراة أخرى، فاز أوراكان (2-1) على سان لورنزو الذي تعقدت أزمته بعد إقالة مدربه الأوروغواياني باولو مونتيرو الأسبوع الماضي، لكنه عاد هذا الأسبوع ليتلقى الخسارة التاسعة على التوالي ويتراجع إلى المراكز الخمسة الأخيرة من الجدول، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان راسينغ قد استهل مشواره مع مدربه الجديد فرناندو جاجو بالهزيمة أمام مضيفه روساريو سنترال (1-2)، وهي النتيجة نفسها التي تكررت في مباريات، أمس الأحد، التي جمعت جودوي كروز مع بانفيلد، وكولون مع إستوديانتس، وكذلك ديفينسا إي خوستيثيا ضد بلاتينسي.

وتقام اليوم الإثنين مواجهات ريفر وأرخنتينوس، وتاييريس كوردوبا مع لانوس، وإندبندينتي ضد أونيون، وسارمينتو في مواجهة نيويلز أولد بويز، وألدوسيفي ضد آرسنال.