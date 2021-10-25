جائزة الولايات المتحدة الكبرى: فيرستابن يتفوق على هاميلتون ويبتعد في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 12:00 صباحا
هاميلتون أحرز سباقه الرقم 100 في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق مثير في جائزة روسيا الكبرى, 26 سبتمبر 2021. (الإنترنت)

تفوق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن على بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، وابتعد في صدارة الترتيب العام، بعد فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد، على حلبة الأميركيتين في أوستن (تكساس)، وفق وكالة «فرانس برس».

وأنهى فيرستابن وهاميلتون السباق من حيث انطلقا في المركزين الأول والثاني، ليحرز الهولندي فوزه الثامن للموسم الحالي، والثامن عشر في مسيرته، ما سمح له بالابتعاد في صدارة الترتيب العام عن سائق مرسيدس بفارق 12 نقطة قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

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