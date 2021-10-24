مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول بنكهة نهائي دوري أبطال 2018 بين رونالدو وصلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 02:08 مساء
رونالدو وصلاح في نهائي دوري الأبطال. (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول على ملعب «أولد ترافورد»، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف، بتوقيت ليبيا، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ».

المواجهة تشهد منافسة بين أفضل لاعبي العالم على الساحة حاليًا، وهما صلاح ورونالدو، بعد أن باتا عنوانًا رئيسيًا للدوري الإنجليزي، الأول لما يقدمه مع ليفربول، والثاني العائد لمانشستر يونايتد، في إعادة لمشهد مواجهتهما التي لم تكتمل في نهائي دوري الأبطال العام 2018، عندما خرج صلاح مصابًا، بينما كان يمثل وقتها كريستيانو ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

ويعتقد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب، أن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لديهما نفس المستوى من الاحترافية، ويمكن لصلاح أن يلعب لفترة طويلة مثل رونالدو، وسيحسن من فرصه إذا وقَّع على عقد جديد مع الفريق.

وأثنى كلوب على صلاح باعتباره أفضل لاعب في العالم في مستواه الحالي؛ إذ يستعد فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد»، وستكون هناك مواجهة بين صلاح مع رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية والذي يكبر صلاح بسبعة أعوام والذي هيمن على كرة القدم مع ليونيل ميسي في الـ15 عامًا الماضية.

وكان كلوب مترددًا في إجراء مقارنة بين صلاح ورنالدو ولكنه أكد أنهما يتقاسمان مستوى الاحترافية والتفاني في عملهما، وبسؤاله عما إذا كان بإمكان صلاح (29 عامًا) أن يلعب عندما يصل منتصف الثلاثينيات من العمر، مثل رونالدو، قال كلوب في تصريحات تليفزيونية «تحتاج للحظ، لأن هناك أشياء يمكن أن تحدث، ولكن احترافية الثنائي هي شيء يمكنك أن تقارنه، على الأرجح مشابهة، صلاح لديه احترافية مذهلة، إنه أول اللاعبين حضورًا وغالبًا آخر لاعب يخرج من المران».

وأضاف كلوب: «صلاح مهتم باستمرار في كل الأشياء التي يمكنه فعلها والتي يتعين عليه فعلها للحفاظ على مستواه أو تحسينه، أعتقد أن ما زال لديه المزيد ليقدمه، لماذا ينبغي علينا أن نقارن؟ بكل وضوح، صلاح ورنالدو لاعبان عالميان، رغم أن القدم اليسرى لرونالدو ليست سيئة، سأقول أن قدم صلاح اليسرى على الأرجح أفضل».

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