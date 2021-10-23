شعبان والورداني ينافسان في «أولمبيا مصر» بجوائز 60 ألف دولار

استقبال شعبان والورداني في القاهرة. (خاص - بوابة الوسط)

وصل بطلا مصر في كمال الأجسام للمحترفين ونجما فريق «كوسكواد» محمد شعبان وأحمد الورداني، قادمين من ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما نجحا في دخول قائمة الـ«TOP 10» في نسخة «مستر أولمبيا» الأخيرة، التي أُقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وتوج بها البطل المصري العالمي بيغ رامي للمرة الثانية علي التوالي.

كما وصل على نفس الطائرة القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، الورداني زميل شعبان في فريق «كوسكواد»، الذي شارك لأول هو الآخر في نسخة «مستر أوليمبيا 2021»، وحل في المركز الثالث عشر، ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في «أولمبيا مصر KO PRO» التي تقام يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث يشارك محمد شعبان في الوزن المفتوح، بينما يلعب أحمد الورداني في وزن الـ212.

واستقبل بطلا مصر في كمال الأجسام وفد من فريق «كوسكواد» وعدد كبير من أبطال اللعبة ومدربيها الكبار وبعض أقاربهم ومحبيهم، ومن المنتظر أن يصل مجموع جوائز «أولمبيا مصر» ما يقرب من 60 ألف دولار، ما يوازي مليون جنيه مصري.

وأعلن بيغ رامي حضوره فعالية «أولمبيا مصر» للمحترفين، كما سيشارك في البطولة عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام المصريين المحترفين، بخلاف عدد من اللاعبين الأجانب من أرجاء العالم والوطن العربي.

ونجح بيغ رامي في التتويج بلقب «مستر أولمبيا 2021»، فجر الأحد الماضي، بعدما تفوق على منافسه الأميركي براندون كوري الذي جاء في المركز الثاني، بينما احتل الإيراني هادي شوبان المركز الثالث، وجاء الأميركي هانتر لابرادا في المركز الرابع، ونيك والكر في المركز الخامس، كما نجح البطل المصري محمد شعبان في التواجد ضمن قائمة الـ«TOP 10» في المشاركة الثانية له في «مستر أولمبيا» وجاء حسن مصطفى في المراكز التالية.

وشهدت فعالية «مستر أولمبيا» هذا العام لأول مرة مشاركة أربعة لاعبين مصريين من فريق «كوسكواد» هم بيغ رامي حامل اللقب، ومحمد شعبان وحسن مصطفى، في الوزن المفتوح، بينما شارك أحمد الورداني في وزن الـ212.