أول كلاسيكو «يتيم» دون ميسي ورونالدو بين برشلونة وريال مدريد

فرينكي دي يونغ في صراع على الكرة مع كريم بنزيمة في كلاسيكو 10 إبريل 2021. (إنترنت - أرشيفية)

يستضيف، غدًا الأحد، برشلونة غريمة التقليدي ريال مدريد، ضمن الأسبوع الـ10 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ليكون الكلاسيكو الأول بين البارسا والريال، في غياب ميسي ورونالدو، كما سيكون الأمر متروكًا للشباب أمثال فاتي الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع برشلونة حتى العام 2027، وفينيسيوس جونيور الذي سجل ثنائية رائعة للملكي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، في محاولة لخطف الأضواء.

سلاح البارسا والريال الجديد

يتسلح الغريمان الكبيران بجيلين مختلفين من الشباب والخبرة، بعد رحيل الأسطورتين ميسي وكريستيانو، فهناك فاتي، بيدري، خافي، ميغيل غوتييريس، فينيسيوس، البرازيلي رودريغو، إريك غارسيا، الأميركي سيرجينيو ديست، جميعهم تحت سن الـ21، وهناك بنزيمة، بيكيه، الكرواتي لوكا مودريتش، الألماني توني كروس، البرازيلي مارسيلو، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

عشر سنوات بين جيلين كبيرين

عشر سنوات تفصل بين هذين الجيلين من نجوم «الليغا»، أحدهما استمتع وشارك في العصر الذهبي لأفضل لاعبَين في السنوات الخمس عشرة الأخيرة رونالدو وميسي، أما الآخر فلديه صفحة من التاريخ يكتبها بنفسه.

مرحلة انتقالية ما بعد الأسطورتين

من جانبه، قال الرئيس الفخري لجريدة «آس» المدريدية العريقة ألفريدو ريلانو: «لم يعد لدينا كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، سنفتقدهما يوم الأحد أكثر من أي وقت مضى، لكن هناك دائمًا ضمانة أن مستوى كرة القدم لدينا عالٍ جدًا».

ومع ذلك، فإن تمرير الشعلة بين جيل أبطال العالم في العام 2010 مع بيكيه وبوسكيتس وفريق الأحلام، وهو الشعار الذي أطلقه برشلونة للموجة الجديدة من المواهب الشابة، لم يتحقق من دون أن يخفت اللهيب قليلًا، ما أثر على القيمة الكبيرة للكلاسيكو.

تراجع بعد نجوم العصر الذهبي الإسباني

وقال رائد الكرة الإسبانية ريلانو في حديث مع وكالة «فرانس برس»: «نحن في خضم مرحلة انتقالية، منذ فترة وجيزة، كان لدينا لاعبان مذهلان هنا، بين برشلونة وريال كان هناك إيكر كاسياس، كارليس بويول، سيرخيو راموس، تشافي، أندريس إنييستا، تشابي ألونسو، لاعبون توجوا بلقب كأس العالم مع إسبانيا، لذا نعم بالطبع، لقد تراجعنا».

وتابع «أتذكر في العام 2012، كان هناك أفضل تشكيلة في الفيفا، كان هناك خمسة لاعبين من ريال، خمسة من برشلونة والكولومبي راداميل فالكاو الذي كان يلعب مع أتلتيكو مدريد، كانت فترة مثيرة لإسبانيا، هيبة وجود ميسي وكريستيانو والعديد من أبطال العالم في ملعب واحد، لن تحدث مرة أخرى في أي وقت قريب».

الصعوبات المالية في النادي الكتالوني

اتخذ برشلونة الغارق في صعوبات مالية خيارًا استراتيجيًا للتكثيف في إيجاد المواهب في أكاديميته «لا ماسيا»، لمحاولة العودة إلى القمة محليًا وأوروبيًا.

أصبح النادي الكتالوني أحد أصغر الفرق في إسبانيا، إذ يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 25.4 عام، أي ما يقرب من عامين أصغر من ريال مدريد، خمسة لاعبين من التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الهولندي رونالد كومان تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل: فاتي، خافي، ديست، غارسيا وبيدري المصاب في فخذه الأيسر والذي من غير المتوقع أن يبدأ الأحد.

الحرس القديم في النادي الملكي

من جانب «القلعة البيضاء»، لا يزال الحرس القديم من أبرز أعمدتها مع تواجد أفضل لاعبي خط الوسط مودريتش، كروس والبرازيلي كاسيميرو، إضافة إلى المتوهج هذا الموسم المهاجم بنزيمة، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقبله الفرنسي زين الدين زيدان، منحا الشباب مراكز رئيسية في الفريق.

وقال الإيطالي إنه فوجئ في بداية الموسم بجودة المواهب الشابة في ريال مدريد، مضيفًا أنه يتحدث كل يوم تقريبًا مع راوول غونزاليس مدرب الفريق الرديف.

الموقف في دوري الأبطال

ويدخل النادي الملكي إلى مباراته بعد فوز عريض بخماسية نظيفة على شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، بينها ثنائية لفينيسيوس الذي سجل هدفًا رائعًا بمجهود فردي أظهر فيه مهاراته وإمكاناته العالية، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

أما برشلونة فحقق فوزه الأول قاريًا بعد هزيمتين افتتاحيتين، بتفوقه الصعب على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف وحيد حمل توقيع بيكيه.

ولم يخض ريال مدريد برصيد 17 نقطة المرحلة السابقة في الدوري ضد أتلتيك بلباو بعد أن تأجلت المواجهة، بسبب العودة المتأخرة للاعبين الأميركيين الجنوبيين في صفوفهما بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، على غرار مباراة غرناطة وأتلتيكو مدريد الرابع 17 نقطة الساعي لتعويض الخسارة في دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي (3-2) الثلاثاء، كانت الأولى له على أرضه قاريًا منذ أربع سنوات، عندما يستقبل ريال سوسييداد المتصدر 20 نقطة، الأحد.

كما خاض برشلونة 15 نقطة مباراة أقل لتأجيل لقائه ضد إشبيلية 17 نقطة سابقًا للأسباب ذاتها، علمًا أن الأخير يستقبل ليفاني الأحد.