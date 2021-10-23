صندوق استثماري بمليار و500 مليون يورو هدف رابطة الدوري الفرنسي الجديد

مراسم وشعار الدوري الفرنسي. (إنترنت - أرشيفية)

تعمل رابطة أندية الدوري الفرنسي على إنشاء شركة تجارية، وتبحث عن صندوق استثماري يضخ ما بين مليار و200 مليون يورو إلى مليار و500 مليون يورو، بعدما تكبَّدت الأندية خسائر مالية بلغت قيمتها 730 مليون يورو الموسم الماضي.

وقال رئيس نادي ليل، أوليفيه ليتانغ، في تصريحات لشبكة «بي إف إم» الفرنسية إن «إنشاء هذه الشركة الفرعية أحد أبرز مشاريع رئيس رابطة الأندية الفرنسية، فنسنت لابرون»، رغم عدم وجود اتفاق بعد بشأن توزيع الأموال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف ليتانغ: «ما زلنا بعيدين عن الهدف لأنه ينبغي علينا التصديق على معايير التوزيع ومن ثم إيجاد صندوق يمتلك من 8 إلى 12% من قيمة رأس مال هذه الشركة التجارية»، وفي مارس الماضي، وافق المجلس الوطني الفرنسي على إمكانية قيام رابطة الدوري الفرنسي بإنشاء شركة لتسويق وإدارة حقوق الاستثمار السمعي والبصري، لكنها أقرت بأنه ينبغي على الرابطة امتلاك 80% على الأقل من قيمة رأس المال وحقوق التصويت في هذا الكيان الجديد.

وقدم لابرون عرضًا للمشروع، الأربعاء الماضي، لجميع أندية رابطة الدوري الفرنسي الدرجتين الأولى والثانية، ورافقه ممثلون لبنكين تجاريين وشركة محاماة، حسبما ذكرت جريدة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة، وفي حالة تنفيذ المشروع، سيتعين على الأندية أن تقرر بشكل رسمي ما إذا كانت ستتبع هذا المسار أم لا، بالإضافة إلى نظام توزيع مبالغ الصندوق، وهو أمر يدعمه نادي باريس سان جيرمان، بحسب «ليكيب».