ضربة موجعة لبوروسيا دورتموند بغياب هالاند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 12:36 صباحا
هالاند. (إنترنت)

أعلن ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الجمعة، أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، سيغيب لبضعة أسابيع عن المنافسات عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه.

وقال روزه خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أرمينيا بيليفيلد في "البوندسليغا" غدا السبت إن هالاند سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك، مضيفا أن عودته ستستغرق القليل من الوقت.

وخاض هالاند البالغ 21 عاما المباراة كاملة التي تلقى فيها دورتموند خسارة قاسية برباعية نظيفة ضد مضيفه أياكس الهولندي في أمستردام الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب هالاند عبر حسابه في "تويتر" مرفقا كلماته بصورته وهو يشكر الجماهير "إنه الوقت للتركيز على عملية التعافي. سأعود أقوى!".

وتعتبر هذه الإصابة ضربة كبيرة لدورتموند الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونخ، في حين يتشارك النرويجي صدارة ترتيب الهدافين مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري بـ9 أهداف. تعرضه لإصابة في مفصل وركه

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