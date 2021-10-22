رونالدينيو: تفاجأت برحيل ميسي عن برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 01:07 مساء
رونالدينيو وميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف أسطورة برشلونة، النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه تفاجأ برحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال «رونالدينيو»، خلال تصريحاته لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، وفقا لـ«كورة»: «ميسي ونيمار أصدقاء، وكلما سنحت لي الفرصة لأكون معهما أستغلها، لأنها لحظة خاصة جدًا».

وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه تحقيق المزيد خلال مسيرته، لو غير من أسلوب حياته، أجاب: «لا، أنا سعيد تماما بكل ما حدث لي، والله أعطاني الكثير، وأنا محظوظ لأنني مررت بلحظات سعيدة للغاية، لذلك لن أغير أي شيء».

وعن مسيرة ميسي، أضاف: «حين وصلت إلى برشلونة، كان هناك حديث بالفعل عن هذا الشاب الرائع (ميسي)، وبعد ذلك تدربت معه ورأيت كفاءته».

وتابع صاحب الـ41 عامًا: «في كل مباراة وتدريب كان مختلفا، وكان من دواعي سروري مشاهدة ميسي وهو يفعل ذلك، وأصبح صديقا حقيقيا لي».

وأشار: «سعيد جدًا لرؤية ميسي الآن في سان جيرمان الذي بدأت فيه مشواري في أوروبا، على الرغم من أنني لم أعتقد أن ذلك سيحدث، وكنت على يقين أنه سينهي مسيرته في برشلونة».

واختتم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: «بالنسبة لي رحيل ميسي كان مفاجأة، لأنني لم أعتقد أبدًا أنني سأراه بقميص آخر غير برشلونة».

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