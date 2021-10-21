إصابة مدرب بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 04:04 مساء
المدرب يوليان ناغلمسان مع النمسوي مارسي سابيتسر في المباراة الأولى للأخير مع بايرن ميونيخ ضد لايبزيغ في الدوري الالماني في 11 سبتمبر 2021. ( ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان بفيروس كورونا، برغم تلقي الأخير للقاح المضاد، بعد يوم من غيابه عن مباراة الفوز على مستضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم التسعة الماضية على «تويتر» أنه: «أُثبت إصابة يوليان ناغلسمان بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح بالكامل. سيعود إلى ميونيخ بشكل منفصل عن الفريق على متن طائرة طبية وسيتم وضعه في الحجر الصحي».

ولم يكن المدرب البالغ 34 عامًا حاضرًا في ملعب دا لوز مساء الأربعاء، ليشهد فوز فريقه على مستضيفه بنفيكا وإحكام قبضته على مجموعته بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات، على الرغم من سفره مع بايرن إلى البرتغال الثلاثاء، إلاّ أنه ظل معزولًا في الفندق كإجراء احترازي.

وكان النادي البافاري أشار الأربعاء إلى «أعراض الأنفلونزا» دون إضافة المزيد من التوضيح. 

وضمن السياق ذاته، صرّح المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق البوسني حسن صالح ميدجيتش لمنصة «دازون» للبث التدفقي أن ناغلسمان «يعاني من أعراض الأنفلونزا.. لم يرغب في الحضور إلى المباراة، لذلك سيحل محله مساعداه». 

وبحسب قوانين وزارة الصحة البافارية، يتوجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ومن المتوقع، أن يغيب ناغلسمان عن أربعة لقاءات مع بايرن، تبدأ أمام هوفنهايم السبت في المرحلة التاسعة من الـ«بوندسليغا»، بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية في 27 أكتوبر الجاري، أونيون برلين في الدوري في 30 منه ومباراة الإياب على أرضه ضد بنفيكا في المسابقة القارية الأم (2 نوفمبر المقبل)، حيث من المرجّح أن يعود لتسلم مهامه الفنية ضد فرايبورغ في 6 منه.

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