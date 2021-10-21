انتهاء العمل باستاد المباراة النهائية لمونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 03:42 مساء
يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية لمونديال قطر في 18 ديسمبر 2022 (ا ف ب)

قال المهندس تميم العابد، خلال جولة نظّمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن جميع الأعمال الخرسانية باستاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، اكتملت بنسبة 98.5، وهي هيكل الملعب الحديدي، وسقف الملعب، التشطيبات، تركيب المقاعد، وضع العشب.

وتابع مهندس الملعب الذي بدأ العمل فيه في العام 2016: «أما الـ 1.5% المتبقية فهي أنظمة الملعب الإلكترونية، الاتصالات والداتا، الخوادم المطلوبة لعدة استعمالات، منها البث التلفزيوني، التخزين، وتوزيع المعلومات للفئات المختلقة التي ستستخدم وتشغل الملعب، كالفئات الأمنية أو اللوجستية، فيفا أو اللجنة المنظمة المحلية».

وعن عدد المتفرجين في المباراة النهائية المرتقبة في 18 ديسمبر 2022، قال العابد: «طاقة الملعب الاستيعابية تتراوح بين 85 أو 86 ألف متفرج، بينها 80 ألفًا مؤمن لهم رؤية غير محجوبة على الإطلاق لميدان اللعب».

ويقع استاد لوسيل على بُعد 20 كيلومتراً من الدوحة وسيستضيف مباريات في دور المجموعات وأخرى في الأدوار الإقصائية وصولاً إلى النهائي. هو أحد ثمانية ملاعب تستضيف المونديال الأول في الشرق الأوسط.

واستُوحي تصميمه من تداخل الضوء والظلّ الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته لنقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي. ويضمّ الملعب 3354 غرفة و40 بوابة دخول بحسب العابد.

وفيما سيتمّ تفكيك ملعب راس بوعبود بالكامل بعد المونديال، وتقليص حجم بعض الملاعب الأخرى، سيحتفظ استاد لوسيل بشكله الخارجي «هذا الملعب ضخم للغاية من حيث الهيكلية الخرسانية كي يتم تقليص سعته. تم تصميمه ليبقى على هذا الشكل الخارجي بشكل دائم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطور مهم في التحقيق بجريمة قتل الأميركية غابي بيتيتو
منوعات
ترامب يعلن إطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به ردا على حظره من «فيسبوك»
دولى
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
بالصور.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لريمونتادا مثيرة على أتالانتا في دوري ...
رياضة عالمية
رسميا.. «برشلونة» يجدد عقد أنسو فاتي حتى العام 2027
رياضة عالمية
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
إلى الدراجات و «التوك توك».. الأزمة الاقتصادية تغير عادات اللبنانيين في التنقل
اقتصاد
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في سابقة طبية.. «كُلية خنزير» زُرعت في جسم إنسان «أدت دورها»