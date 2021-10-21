بالصور.. محمد صلاح يظهر في «مدام توسو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 01:45 مساء
الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول. (الإنترنت)

انضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى أساطير ومشاهير الكرة في العالم بعد وضع تمثال من الشمع له داخل متحف «مدام توسو» بلندن أحد أشهر متاحف الشمع بالعالم.

وكشف متحف «مدام توسو» الشهير في لندن، اليوم الخميس، النقاب عن تمثال الشمع الجديد الذي تم صنعه للفرعون المصري محمد صلاح، وهو الأول من نوعه للاعب عربي في المتحف البريطاني الشهير.

ونشر الحساب الرسمي لمتحف مدام توسو صورًا لمحمد صلاح بجانب تمثاله الشمعي اليوم، وكتب فوقها: «جديد خارج الملعب والسجادة الحمراء جاهزة، ملك مصر قد وصل!».

ويظهر محمد صلاح في التمثال الموجود بالمتحف وهو يرتدي بدلة بيضاء اللون، ويرفع يده إلى السماء في إشارة لاحتفال النجم المصري المعتاد عندما يسجل الأهداف دائمًا.

محمد صلاح ينضم إلى أساطير العالم ويتفقد تمثاله بمتحف «مدام توسو» للشمع في لندن. (الإنترنت)
محمد صلاح ينضم إلى أساطير العالم ويتفقد تمثاله بمتحف «مدام توسو» للشمع في لندن. (الإنترنت)
محمد صلاح ينضم إلى أساطير العالم ويتفقد تمثاله بمتحف «مدام توسو» للشمع في لندن. (الإنترنت)
محمد صلاح ينضم إلى أساطير العالم ويتفقد تمثاله بمتحف «مدام توسو» للشمع في لندن. (الإنترنت)
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