بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة خارج أوروبا

الفرنسي كريم بنزيما. (الإنترنت)

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن تفكيره في الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، خلال المستقبل القريب.

ويرتبط بنزيما بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، وبنهاية عقده مع الميرنجي سيصل لعمر 35 عامًا، وسيكون من الصعب على العملاق الإسباني الاحتفاظ بخدماته في هذه السن.

وقال بنزيما، خلال تصريحاته لشبكة «ESPN» العالمية، وفقًا لـ«كورة»: «أتعامل مع الأمور عامًا بعام، وطالما لديّ هذه الرغبة والسعادة، وأنا أحب الكرة فسأستمر».

وأضاف: «أنا لا أنظر إلى الأمر، ولكن كل شيء يعود إلى ما أشعر به، ولن أفرض شيئًا على نفسي، وطالما شعرت بتحسن سأستمر في اللعب.. أنا أحب الولايات المتحدة الأميركية، وكرة القدم تتحسن هناك».

يُذكر أن بنزيما قد ساهم في انتصار ريال مدريد الأخير بخماسية نظيفة، على شاختار دونيتسك الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.