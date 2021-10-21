بنزيما يكشف عن وجهته المقبلة خارج أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 12:41 مساء
الفرنسي كريم بنزيما. (الإنترنت)

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن تفكيره في الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، خلال المستقبل القريب.

ويرتبط بنزيما بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، وبنهاية عقده مع الميرنجي سيصل لعمر 35 عامًا، وسيكون من الصعب على العملاق الإسباني الاحتفاظ بخدماته في هذه السن.

وقال بنزيما، خلال تصريحاته لشبكة «ESPN» العالمية، وفقًا لـ«كورة»: «أتعامل مع الأمور عامًا بعام، وطالما لديّ هذه الرغبة والسعادة، وأنا أحب الكرة فسأستمر».

وأضاف: «أنا لا أنظر إلى الأمر، ولكن كل شيء يعود إلى ما أشعر به، ولن أفرض شيئًا على نفسي، وطالما شعرت بتحسن سأستمر في اللعب.. أنا أحب الولايات المتحدة الأميركية، وكرة القدم تتحسن هناك».

يُذكر أن بنزيما قد ساهم في انتصار ريال مدريد الأخير بخماسية نظيفة، على شاختار دونيتسك الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطور مهم في التحقيق بجريمة قتل الأميركية غابي بيتيتو
منوعات
ترامب يعلن إطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به ردا على حظره من «فيسبوك»
دولى
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
بالصور.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لريمونتادا مثيرة على أتالانتا في دوري ...
رياضة عالمية
رسميا.. «برشلونة» يجدد عقد أنسو فاتي حتى العام 2027
رياضة عالمية
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في سابقة طبية.. «كُلية خنزير» زُرعت في جسم إنسان «أدت دورها»