بالصور.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لريمونتادا مثيرة على أتالانتا في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 11:03 مساء
مانشستر يونايتد يلقب الطاولة على أتالانتا بفوز مثير بثلاثية مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للفوز على نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الأول لليونايتد ماركوس راشفورد في (53)، بعدما أرسل فيرنانديز بينية سحرية بخارج القدم تجاه راشفورد، الذي انفرد بموسو وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وسجل الثاني هاري ماجواير في الدقيقة (75)، بعدما تابع عرضية من فيرنانديز، مسددًا كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وسجل الثالث لليونايتد كريستيانو رونالدو في الدقيقة (82)، بعدما ارتقى رونالدو لعرضية من شاو، مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

بينما سجل ثنائية أتالانتا ماريو باساليتش في الدقيقة (15) بعدما أرسل زاباكوستا عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة تجاه باساليتش، الذي سدد مباشرة في شباك دي خيا.

وفي الدقيقة (29) سجل ميريح ديميرال الهدف الثاني بعدما ارتقى ديميرال لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية فشل دي خيا في التصدي لها.

وبتلك النتجية ارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

مانشستر يونايتد يلقب الطاولة على أتالانتا بفوز مثير بثلاثية مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
مانشستر يونايتد يلقب الطاولة على أتالانتا بفوز مثير بثلاثية مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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