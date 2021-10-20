رسميا.. «برشلونة» يجدد عقد أنسو فاتي حتى العام 2027

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 10:34 مساء
أنسو فاتي. (الإنترنت)

أعلن نادي «برشلونة» الإسباني، في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، تجديد عقده مع النجم الشاب أنسو فاتي حتى صيف 2027، بعدما تواجد اللاعب في النادي، عقب الفراغ من المشاركة في مباراة «دينامو كييف» الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان إن عقد فاتي الجديد مع «برشلونة» سينتهي في صيف 2027، وسيعرف وجود مليار يورو كقيمة للشرط الجزائي لكسر العقد، على أن يوقع اللاعب على العقود بشكل رسمي في الثانية عشرة ظهر الخميس في الـ«كامب نو».

ومن المنتظر أن يخرج فاتي في مؤتمر صحفي بعد عملية التوقيع، للتحدث لوسائل الإعلام بعد ربطه بعقد طويل الأمد من قبل إدارة خوان لابورتا.

وعلق النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، على الأمر، بنشر صورة لفاتي وكتب جملة مرفقة كالتالي «2027.. حلم الشاب».

وشارك فاتي في فوز «برشلونة» الشاق على «دينامو كييف» بهدف دون رد في الـ«كامب نو»، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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