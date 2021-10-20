«برشلونة» يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال على حساب «دينامو كييف»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 09:55 مساء
«برشلونة» يحقق الفوز على «دينامو كييف» في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

تغلب «برشلونة» الإسباني على ضيفه «دينامو كييف» الأوكراني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين «برشلونة» بالفضل في الفوز لنجمه جيرارد بيكيه، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، حقق النادي الكتالوني فوزه الأول في البطولة القارية هذا الموسم بعد هزيمتين أمام «بايرن ميونيخ» الألماني و«بنفيكا» البرتغالي بذات النتيجة 3-0، وصعد من قاع المجموعة الخامسة إلى المركز الثالث (3 نقاط)، فيما توقف رصيد «دينامو كييف» عند نقطة يتيمة وتراجع إلى المركز الرابع.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة بين «بايرن ميونيخ» المتصدر بالعلامة الكاملة (6 نقاط) و«بنفيكا» الوصيف صاحب النقاط الأربع.

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