«ليستر سيتي» يحقق انتصاره الأول في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 09:12 مساء
ليستر سيتي يفوز على «سبارتاك موسكو» الروسي في الدوري الأوروبي. (الإنترنت)

أحرز النجم الزامبي باتسون داكا أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، ليقود فريقه «ليستر سيتي» الإنجليزي، لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره 0-2 أمام مضيفه «سبارتاك موسكو» الروسي إلى انتصار مثير 4-3، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد «ليستر سيتي» إلى أربع نقاط، ليتقدم للمركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطتين خلف «ليجيا وارسو» البولندي (المتصدر)، الذي يحل ضيفًا على «نابولي» الإيطالي، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، الخميس بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد «سبارتاك»، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث موقتًا.

وتقدم «سبارتاك» بثنائية نظيفة حملا توقيع أليكسندر سوبوليف والسويدي جوردان لارسون في الدقيقتين 11 و44، قبل أن ينصب داكا نفسه بطلًا للمباراة دون منازع، عقب تسجيله أربعة أهداف للفريق الإنجليزي في الدقائق 45 و48 و54 و79.

وأشعل «سبارتاك» المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز سوبوليف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، ليحاول الفريق الروسي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ولكن دون جدوى.

بهذا الفوز، أعاد «ليستر سيتي» الأمل لجماهيره في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، عقب بدايته المخيبة في المجموعة التي شهدت تعادله مع «نابولي» وخسارته من «ليجيا وارسو» في أول جولتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟