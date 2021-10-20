«مدام توسو» يخطئ في قميص رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 07:03 مساء
تمثال شمعي يظهر فيه نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في متحف "مدام توسو" للشمع في دبي (ا ف ب)

افتتح متحف الشمع الشهير «مدام توسو» فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي، مع عرض أكثر من 60 شخصية من المشاهير البارزين.

وتم تكريم كل من كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بعمل تمثالين من الشمع بالحجم الطبيعي، في متحف مدام توسو في دبي، وظهر ميسي بقميص ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن تمثال رونالدو ارتدى القميص الخطأ، ولكن لحسن حظ رونالدو، فإن تمثاله هذه المرة يشبهه.

وأكد المتحف في بيان لوكالة «فرانس برس»: «سيسعد معجبو كريستيانو رونالدو لسماع أنه سيتم تحديث تمثال الشمع الخاص به مع قميص مانشستر يونايتد الجديد في وقت قريب للغاية». وبحسب المتحف فإن عالم كرة القدم «يتغير دوما، ويقوم اللاعبون بانتظام بالتنقل بين الفرق».

وكان عدد من وسائل الإعلام البريطانية والبرتغالية قد تناقل خبر إلباس التمثال «القميص الخطأ» بعد أن غادر رونالدو النادي الإيطالي هذا الصيف.

وأشارت جريدة «ذا صن»، أن مهاجم مانشستر يونايتد (36 عاما)، لديه سوء حظ غريب مع التماثيل، ونوهت إلى تعرض تمثال نصفي برونزي له في مطار ماديرا للسخرية عبر الإنترنت، كما أثار تمثال جليدي له، انتقادات بعد عرضه للجمهور قبل كأس العالم 2018.

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