رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»

بعض جماهير «نيوكاسل» يرتدون الزي العربي خلال مباراة فريقهم أمام «توتنهام» في الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

طلب نادي «نيوكاسل يونايتد» الإنجليزي، من مشجعيه الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية، وأغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط، في المباريات، إذا لم يكن هذا هو الزي التقليدي المعتاد لهم.

واستحوذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية النادي بنسبة 100%، وبحسب التقارير الإنجليزية فمن المتوقع أن يجري تغييرًا شاملًا على صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وظهر العديد من جماهير «نيوكاسل» يرتدون الزي العربي خلال مباراة فريقهم أمام «توتنهام» في الدوري الإنجليزي، التي خسرها الفريق 3-2، وذلك بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي بنسبة 100%.

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وأصدر نادي «نيوكاسل يونايتد» الإنجليزي، بيانًا رسميًّا، اليوم الأربعاء، قال فيه: «نادي نيوكاسل يطلب من جماهيره التفضل بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات إذا كانوا يرتدون عادة مثل هذا الزي».

وأضاف البيان: «شوهد عدد من جماهير النادي أخيرًا أمام ملعب سانت جيمس بارك وهم يرتدون أغطية للرأس وزيًّا عربيًّا، إيذانًا مع استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية النادي».

وتابع: «لم يعترض أي شخص من بين مجموعة الملكية الجديدة على ملابس المعجبين الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة، بل اعتبروها لفتة إيجابية.. لكن ارتداء هذه الطريقة غير مناسب ثقافيًّا وقد يتسبب في الإساءة للآخرين».

وأتم: «يتم تشجيع جماهير النادي - كما هو الحال دائمًا - على ارتداء كل ما هو معتاد لثقافتهم أو دينهم، وعكس المجتمعات المتعددة والثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر».

يذكر أن نادي «نيوكاسل»، أعلن اليوم الأربعاء، رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ستيف بروس، بشكل رسمي.