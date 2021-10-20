برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا

برشلونة أمام بنفيكا في دوري الأبطال. (إنترنت)

يشهد اليوم الأربعاء، مجموعة مباريات ساخنة في دوري أبطال أوروبا، وسيكون نادي برشلونة الإسباني أمام حتميّة الفوز لتفادي الخروج المبكر من المسابقة الكبرى، وذلك حين يستقبل دينامو كييف الأوكراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، في حين يأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي في طمأنة جماهيره بعد تردي نتائجه في الآونة الأخيرة، عندما يستقبل أتالانتا الإيطالي في أقوى مباريات المجموعة السادسة.

وسقط برشلونة وسط نتائج متذبذبة محليا وقاريا، حيث تعرض لهزيمتين على التوالي في الجولتين السابقتين أمام بايرن ميونيخ الألماني (3 – صفر) وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، ليحتل قاع الترتيب من دون نقاط، ما وضعه أمام باب الخروج من الباب الضيق للمسابقة الأعرق قاريا والمتوج بها 5 مرات آخرها في العام 2015، ولم يعد المدرب الهولندي رونالد كومان يملك ترف ارتكاب أي خطأ على ملعبه «كامب نو»، أمام خصم يعد على الورق سهلا، ولم يشكّل أي خطورة أمام العملاق البافاري الذي اكتسحه بخماسية نظيفة، ويأمل بايرن ميونيخ متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من انتصارين، في مواصلة الانتصارات عندما يحلّ ضيفا على وصيفه بنفيكا مع 4 نقاط.

وفي المجموعة السادسة، عرف مانشستر يونايتد بداية قوية قبل أن يتراجع رجال المدرب النرويغي أولي غونار سولسكاير الذي لم يجد الحلول السحرية رغم عودة نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويستقبل يونايتد صاحب المركز الثالث مع 3 نقاط، المتصدر وسادس الترتيب في الدوري الإيطالي «سيري أ» أتالانتا، على وقع خسارته المحلية المدوية أمام ليستر سيتي (2-4) السبت الماضي.

وفي المجموعة الثامنة، أطلق يوفنتوس الإيطالي حملته الأوروبية بنجاح بعدما كان حجز مقعده القاري بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة للموسم الماضي، ليحقق سلسلة من 6 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات، ويحل يوفنتوس ضيفا على زينيت الروسي في سعيه للعلامة الكاملة، في المقابل، يأمل تشيلسي الوصيف في أن يسدي يوفنتوس خدمة إليه بالفوز على زينيت ثالث الترتيب بفارق الأهداف، على أمل أن يفرض رجال المدرب الألماني توماس توخيل أنفسهم أمام مالمو السويدي متذيل الترتيب دون نقاط من خسارتين ومع 7 أهداف في شباكه.

وفي المجموعة السابعة، يجد حامل لقب الدوري الفرنسي ليل نفسه أمام إلزامية الفوز على ضيفه إشبيلية الإسباني، في المقابل، يستقبل سالزبورغ متصدر الترتيب مع أربع نقاط ضيفه فولفسبورغ الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن إشبيلية الوصيف.