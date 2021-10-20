«برشلونة» ودوري الأبطال وراء غياب بنزيما عن محاكمة ابتزاز الشريط الجنسي

كريم بنزيما من مواجهة دوري الأبطال. (إنترنت)

أكد محامي مهاجم «ريال مدريد» كريم بنزيما، سيلفان كورميه، أن موكله لن يحضر المحاكمة التي بدأت، اليوم الأربعاء، بتهمة ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا في العام 2015، وأوضح أيضًا أنه سيتم الدفاع عن موقف اللاعب أمام محكمة فرساي، وهو أمر ينص عليه القانون الفرنسي.

وشارك الفرنسي بنزيما (33 عامًا)، أمس الثلاثاء، في مباراة لفريقه بدوري أبطال أوروبا في أوكرانيا أمام «شاختار دونيتسك»، وسيخوض فريقه، الأحد المقبل، مباراة مهمة في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» أمام «برشلونة»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وبدأت الجلسة في محاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مع خمسة متهمين بابتزاز فالبوينا، بسبب مقطع فيديو يحتوي على محتوى جنسي، وفي حالة إدانته، قد يحكم على بنزيما بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وتسببت القضية في تشويه صورة بنزيما في بلاده وأبعدته عن منتخب «الديوك» خمس سنوات، خاصة خلال كأس أمم أوروبا 2016 وكأس العالم في روسيا التي توجت به فرنسا، قبل أن يعود مجددًا لصفوف المنتخب الفرنسي أخيرًا.

ويستنكر القضاء تصرف بنزيما، لأنه كان في صالح المبتزين، عندما عرض على زميله أثناء معسكر للمنتخب الوطني في كليرفونتين في 6 أكتوبر 2015، مساعدة وسيط لحل المشكلة، وبدأ كل شيء في العام 2014، عندما لجأ فالبوينا، لاعب فريق «أولمبيك مرسيليا» آنذاك، إلى خبير التكنولوجيا، أكسل أنجوت، لاستعادة البيانات من هاتف تالف، وعندئدٍ حصل أنجوت على الفيديو.

ووضع أنجوت وشريكه المزعوم، مصطفى الزواوي، خطة لابتزاز اللاعب، واتصلا بعدة أشخاص للضغط على فالبوينا، بما في ذلك صديق طفولة بنزيما، كريم زناتي، الذي تحدث مع مهاجم الملكي وطلب تدخله.

ولم يوافق فالبوينا على دفع أموال، وأبلغ الشرطة، التي سجلت مكالمات هاتفية للمتهمين، وتم اعتقال بنزيما لفترة وجيزة في نوفمبر 2015، وأقر في شهادته بأنه تحدث مع فالبوينا خلال معسكر المنتخب الفرنسي، لكنه أكد أنه فعل ذلك بهدف وحيد هو مساعدته.