«برشلونة» ودوري الأبطال وراء غياب بنزيما عن محاكمة ابتزاز الشريط الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 04:29 مساء
كريم بنزيما من مواجهة دوري الأبطال. (إنترنت)

أكد محامي مهاجم «ريال مدريد» كريم بنزيما، سيلفان كورميه، أن موكله لن يحضر المحاكمة التي بدأت، اليوم الأربعاء، بتهمة ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا في العام 2015، وأوضح أيضًا أنه سيتم الدفاع عن موقف اللاعب أمام محكمة فرساي، وهو أمر ينص عليه القانون الفرنسي.

وشارك الفرنسي بنزيما (33 عامًا)، أمس الثلاثاء، في مباراة لفريقه بدوري أبطال أوروبا في أوكرانيا أمام «شاختار دونيتسك»، وسيخوض فريقه، الأحد المقبل، مباراة مهمة في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» أمام «برشلونة»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وبدأت الجلسة في محاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مع خمسة متهمين بابتزاز فالبوينا، بسبب مقطع فيديو يحتوي على محتوى جنسي، وفي حالة إدانته، قد يحكم على بنزيما بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وتسببت القضية في تشويه صورة بنزيما في بلاده وأبعدته عن منتخب «الديوك» خمس سنوات، خاصة خلال كأس أمم أوروبا 2016 وكأس العالم في روسيا التي توجت به فرنسا، قبل أن يعود مجددًا لصفوف المنتخب الفرنسي أخيرًا.

ويستنكر القضاء تصرف بنزيما، لأنه كان في صالح المبتزين، عندما عرض على زميله أثناء معسكر للمنتخب الوطني في كليرفونتين في 6 أكتوبر 2015، مساعدة وسيط لحل المشكلة، وبدأ كل شيء في العام 2014، عندما لجأ فالبوينا، لاعب فريق «أولمبيك مرسيليا» آنذاك، إلى خبير التكنولوجيا، أكسل أنجوت، لاستعادة البيانات من هاتف تالف، وعندئدٍ حصل أنجوت على الفيديو.

ووضع أنجوت وشريكه المزعوم، مصطفى الزواوي، خطة لابتزاز اللاعب، واتصلا بعدة أشخاص للضغط على فالبوينا، بما في ذلك صديق طفولة بنزيما، كريم زناتي، الذي تحدث مع مهاجم الملكي وطلب تدخله.

ولم يوافق فالبوينا على دفع أموال، وأبلغ الشرطة، التي سجلت مكالمات هاتفية للمتهمين، وتم اعتقال بنزيما لفترة وجيزة في نوفمبر 2015، وأقر في شهادته بأنه تحدث مع فالبوينا خلال معسكر المنتخب الفرنسي، لكنه أكد أنه فعل ذلك بهدف وحيد هو مساعدته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟