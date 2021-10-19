ريال مدريد يقسو على شاختار بخماسية.. وإنتر ميلان يهزم شيريف في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يفوز على شاختار بخماسية في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني، مضيفه شاختار دونيستك الأوكراني، بخماسية نظيفة، في منافسات دوري أبطال أوروبا، كما تغلب إنتر ميلان على شيريف تيراسبول بثلاثية لهدف.

وفي البداية استفاد ريال مدريد من هدف عكسي سجله سيرجي كريفنسوف بالخطأ في مرمى فريقه شاختار، ليمنح التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 37.

ومن ثم سقطت أهداف ريال مدريد كالأمطار على شباك شاختار، وأضاف فينيسوس جونيور هدفين خلال 5 دقائق، في 51 و56.

وفي الدقيقة 65، سجل رودريجو الهدف الرابع لصالح ريال مدريد، واختتم النجم الفرنسي كريم بنزيما الخماسية، بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ثلاثية إنتر ميلان

وعلى ملعب "جوزيبي مياتزا"، حل شيريف تيراسبول ضيفًا على إنتر ميلان، في إطار مباريات الجولة ذاتها للمجموعة.

وتقدم إدين دجيكو بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 من عمر المباراة، وأدرك سيباسيتان تيل التعادل لشيريف بهدف في الدقيقة 52.

لم يدم التعادل طويلًا، وأضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 58، وبحلول الدقيقة 67، سجل ستيفان دي فري الهدف الثالث للإنتر.

انتهت مباراة ريال مدريد بالفوز على شاختار دونيستك (5-0)، وإنتر ميلان فاز على شيريف تيراسبول (3-1).

بهذه النتائج، يتصدر ريال مدريد مجموعته بـ6 نقاط، متساويًا مع الوصيف شيريف في عدد النقاط، وفي المركز الثالث يتواجد إنتر ميلان بـ4 نقاط، وشاختار دونيستك رابعًا بنقطة واحدة.