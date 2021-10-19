بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية. (الإنترنت)

نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في التغلب على نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفين للريدز في الدقيقتين (8) و(78) من ركلة جزاء، وأضاف نابي كيتا هدفا آخر (13)، فيما أحرز أنطوان جريزمان هدفي أتلتيكو (20 و34)، قبل أن يحصل الفرنسي على البطاقة الحمراء.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة إلى 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبات بإمكانه حسم تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة المقبلة، عندما يستضيف منافسه الإسباني في ملعب آنفيلد.

ليفربول يتصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية. (الإنترنت)

ليفربول يتصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية. (الإنترنت)

ليفربول يتصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية. (الإنترنت)