باريس سان جيرمان يخطف الصدارة من السيتي في دوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي يقود باريس سان جيرمان لفوز قاتل بثلاثية على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي، على ضيفه لايبزيج الألماني، بثلاثية لهدفين، في مباراة مثيرة، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول لباريس في الدقيقة 9، وتعادل آندريه سيلفا لصالح لايبزيج في الدقيقة 28، ثم أضاف نوردي موكيلي الثاني للفريق الألماني، قبل أن يتعادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس في الدقيقة 67، ثم سجل الثالث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع بي إس جي رصيده إلى 7 نقاط، ليستعيد صدارة المجموعة، خلفه مانشستر سيتي 6 نقاط، وكلوب بروج 4 نقاط، بينما بقى لايبزيج بلا رصيد بعد خسارته الثالثة على التوالي.