«مانشستر سيتي» يتصدر موقتا بفوز كبير على «بروج» في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 10:26 مساء
ثنائية رياض محرز تقود مانشستر سيتي لاكتساح كلوب بروج في أبطال أوروبا. (الإنترنت)

حقق «مانشستر سيتي» الإنجليزي، فوزًا كاسحًا على نظيره «كلوب بروج» البلجيكي بنتيجة (5-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب «جان برايدال»، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل خماسية الـ«سيتي» كل من جواو كانسيلو في الدقيقة (30) ورياض محرز في الدقيقتين (43 و84) وكايل ووكر في الدقيقة (53) وكول بالمر في الدقيقة (67)، بينما سجل هدف «بروج» الوحيد هانز فاناكن في الدقيقة (81).

وبتلك النتيجة ارتقى الـ«سيتي» إلى صدارة المجموعة الأولى موقتًا برصيد ست نقاط، بينما تجمد رصيد «بروج» عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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