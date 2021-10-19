اتفاق بين «برشلونة» وفاتي بشرط جزائي ضخم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 07:22 مساء
أنسو فاتي يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، قيمة الشرط الجزائي في عقد أنسو فاتي، مهاجم «برشلونة»، في العقد الجديد المتوقع توقيعه قريبًا.

وأشارت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، إلى أن إدارة «برشلونة» قدمت عرضًا إلى خورخي مينديز، وكيل أعمال فاتي، لتمديد عقد المهاجم الشاب.

وقالت جريدة «سبورت» الكتالونية، وفقًا لـ«كورة»، إن «برشلونة» اتفق مع فاتي على تمديد عقده حتى صيف 2027 مع زيادة راتبه السنوي.

وأضافت الجريدة أن «برشلونة» قرر وضع شرط جزائي في عقد فاتي، بقيمة مليار يورو، وهو نفس قيمة الشرط الجزائي في عقد بيدري غونزاليس.

وأعلن «برشلونة» رسميًّا، الخميس الماضي، تجديد عقد بيدري حتى العام 2026، بشرط جزائي قيمته مليار يورو.

وأكدت الجريدة المقربة من «برشلونة»، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي للبارسا، سافر إلى البرتغال من أجل الاجتماع بخورخي مينديز لوضع الرتوش الأخيرة على العقد الجديد لأنسو فاتي.

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