أغويرو عن ميسي: أصبح من الماضي.. والرقم 10 يليق بفاتي

مهاجم برشلونة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو. (الإنترنت)

كشف مهاجم برشلونة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، عن أن فريقه يجب عليه القتال لتحقيق الانتصار على دينامو كييف الأوكراني، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أغويرو، خلال مؤتمر صحفي اليوم: «علينا الفوز غدًا، وإذا لم نفعل ذلك سنكون على وشك الخروج من دوري الأبطال، ونحن واثقون من قدرتنا على الفوز.. المشاركة مع برشلونة أضافت لي الكثير، واستمتعت بظهوري الأول وكنت أفكر فقط في فوز الفريق، ولم أتوقع هذا الاستقبال من الجماهير، وأنا ممتن وعليّ أن أبادلهم هذا الحب».

وعن رأيه في إقامة المونديال كل عامين، أوضح: «أفضل عدم التعليق على هذه الأمور، ويوجد أشياء أكثر أهمية يمكن الحديث عنها»، مضيفًا: «هدفي أن ألعب وأنهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وأن أشارك في الكثير من المباريات وأفوز بالألقاب، هذا ما أريده».

واشار مهاجم برشلونة عن أول هدف سيسجله مع الفريق؟: «ليس في ذهني أي شيء، الهدف سيأتي بمفرده ومن خبرتي كلما فكرت في الهدف كان الأمر أسوأ».

وعن رحيل ميسي: «إنه أمر من الماضي، وفوجئنا جميعًا، وأفضل التفكير في المستقبل، وهو يبدو جيدًا ويستمتع بكرة القدم كما كان دائمًا، وهذا ما أريده له كصديق.. أحاول أن أتدرب جيدًا، لكن المشاركة قرار المدرب، وحين تقوم بالأشياء بشكل جيد تكون لديك المزيد من الفرص، وهناك لاعبون جيدون جدًا في الفريق ويجب احترامهم».

وبسؤاله عن عدم حصوله على القميص رقم 10، كشف: «لقد كان قرارًا مبكرًا، فحين وقعت كنت أريد الرقم 19 لأنني ألعب به في المنتخب الوطني، وكان ميسي صاحب القميص، ولكن الآن يبدو جيدًا على فاتي فهو يملك موهبة خاصة جدًا ويجب الاستفادة منه.. فاتي لاعب شاب، ويجب مساعدته ليواصل التطور، ومن الصعب جدًا الاستمرار في مستوى عالٍ، وبصفتنا لاعبين أصحاب خبرة فنحن هنا لمساعدته، وهو أحد المواهب التي لا تظهر كثيرًا».