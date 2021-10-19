بيغ رامي: حلم مستر أولمبيا 2021 توج باستقبال القاهرة وأتمنى تكرار الإنجاز العالمي

بيغ رامي في رحلة العودة إلى بلاده مصر. (إنترنت)

وجه ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيغ رامي» اعتذارًا لمحبيه وجماهيره على الظروف التي تسببت في تأخير عودته من الولايات المتحدة الأميركية لمدة 24 ساعة، مؤكدًا أنه كان في حاجة شديدة للعودة لمصر في أسرع وقت ممكن في ظل الحب المتبادل بينه وبين الجميع، خاصة كل من اقتطع من وقته من أجل استقباله في المطار، أو من لم يستطع الحضور لظروف خاصة.

وتابع حامل لقب مستر أولمبيا تصريحاته قائلًا: «منذ اللحظة الأولى عقب فوزي بلقب مستر أولمبيا في نسخة العام الماضي بذلت أقصى جهد ممكن من أجل الحفاظ على اللقب، لقناعتي أن التتويج به للعام الثاني على التوالي فخر لي ولبلدي وللجماهير المصرية وكل جمهور بيغ رامي في كل الدول العربية وأرجاء العالم».

وشدد رامي على سعادته الكبيرة بحصده اللقب للعام الثاني على التوالي، لأن الفوز جاء بصعوبة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها هذه النسخة من مستر أولمبيا، موضحًا أن كان ينتظر لحظة الاستقبال الحافل من جانب أولاد بلده في مصر، لكي يبهر المصريون العالم مرة أخرى باهتمامهم بأي نجاح يحققه أي رياضي مصري مثلما حدث عند تتويجه باللقب للمرة الأولى.

وأضاف: «أثناء استقلالي للأوتوبيس المكشوف أعتبرها لحظات لا تقدر بثمن بالنسبة لي، لأن الجميع في مصر لديهم الرغبة في إسعادي من خلال تقديرهم الكبير لي، والالتفاف حولي لمشاركتي في كل انتصار بخلاف الفرحة التي أراها في عيونهم جميعا».

وتابع «بيغ رامي» قائلًا: «من أهم خطواتي لتحقيق هدفي في الفوز بمستر أولمبيا، هو وجود الدافع والحماس الدائم لديَّ، الذي يجعلني أستيقظ يوميًا ولدي خطط وأهداف لا بُد من تحقيقها تدريجيًا من أجل إسعاد من حولي، خاصة أن تتويجي باللقب يوضح للعالم كله كيف يهتم المصريون بالرياضة خاصة الألعاب الفردية، وهو أمر يعود الفضل فيه لكل من حضر اليوم لاستقباله، أو من ساهم في إقامة هذه الاحتفالية البسيطة، أو من سارع لتوجيه التهنئة لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويجي بلقب مستر أولمبيا».

وتمنى رامي أن يكون مسلسل مشاركته في مستر أولمبيا نموذجًا أو حافزًا لأي رياضي لأنه لم يحقق اللقب في نسخة 2020 مرة واحدة؛ بل أخذ خطوات عديدة ومشوارًا بدأ منذ العام 2013 حتى يصل إلى قمة بطولات العالم في كمال الأجسام، مشددًا على ضرورة أن يكون ما تحقق نموذجًا عامًا في كل المجالات لأن الإيمان بالهدف هو أهم شيء في رحلته نحو التتويج باللقب، خاصة أنه مر بظروف صعبة للغاية وتحمل الكثير حتى يحقق ما وصل إليه.

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وبسؤاله عن رأيه في المنافسة هذا العام، أكد «بيغ رامي» أن المنافسة كانت صعبة، وأقوى من العام الماضي، لأن هناك عددًا من اللاعبين ظهروا بحالة فنية جيدة، مشيرًا إلى أنه كان يعلم من البداية أن المنافسة ستنحصر في النهاية بينه وبين براندون كوري، الذي سبق له التتويج باللقب في نسخة 2019، وقاتل هذا العام من أجل الفوز باللقب الثاني، لكنه استطاع حسم اللقب لصالحه بعدما اعتاد على اللعب من أجل التفوق على نفسه حتى يستطيع قطع خطوات أوسع في مشوار البطولات، فهو لا ينظر للمنافس في كل مرة بل يجتهد ويؤدي المطلوب منه ثم يترك بعدها التوفيق لربنا لتقدير الأفضل له.

ووجه «بيغ رامي» الشكر لعائلته ومدربيه وجماهير مصر الكبيرة التي تسانده وتدعو الله من أجل الفوز في البطولات، كما أشاد رامي بالدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ودوره في مساندة الرياضيين بشكل عام، مؤكدًا أن الألعاب الفردية تلقى معه اهتمامًا بالغًا ولديه مشروع حقيقي من أجل صناعة الأبطال الأولمبيين وهو ما وضح في مشاركتنا الأخيرة في أولمبياد طوكيو.

وأشاد رامي بفريق كوسكواد بعدما نجح 4 من لاعبيه في الوقوف على مسرح أولمبيا والتنافس على اللقب الأغلى، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى إسلام قرطام مؤسس الفريق الذي يمتلك فكرًا حقيقيًا يسعى من خلاله لدعم الرياضة والألعاب الفردية التي تعتمد على القوة البدنية، وهو ما وضح جلياً في فوز سيف عيسى ببرونزية طوكيو في التايكوندو وأبطال مصر في مستر أولمبيا ولاعبي ستريت وورك أوت في المشاركة الأولى لهم في بطولة العالم بروسيا.

وأشار رامي إلى أن هدفه سيظل دائمًا هو أن يكون قادرًا على إسعاد الجماهير وأن يكون مصدر فخر لهم ولمصر في كل المناسبات، مرددًا عباراته الشهيرة الشتاء سيظل يأتي لسنوات عديدة في إشارة لنجاحه في الفوز بلقب مستر أولمبيا.