موكب ضخم عبر حافلة مكشوفة تنقل «بيغ رامي» إلى الأهرامات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 01:37 مساء
موكب ضخم في شوارع القاهرة احتفالا بـ«بيغ رامي». (خاص - بوابة الوسط)

تحرك «بيغ رامي» بطل مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام في موكب ضخم عبر حافلة مكشوفة استقلها البطل العالمي عقب خروجه من مطار القاهرة بعد وصوله قادماً من نيويورك، بعدما نجح في التتويج بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان «بيغ رامي» توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه في نسخة 2020.

ومن المنتظر أن يتجول موكب استقبال «بيغ رامي» في شوارع القاهرة بداية من شارع صلاح سالم، مروراً بكوبري 6 أكتوبر، ثم الدقي، حتى يصل الأوتوبيس إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى في منطقة الأهرامات.

واستقبل البطل المصري العالمي «بيغ رامي» وفد من وزارة الشباب والرياضة نيابة عن الدكتور أشرف صبحي، ومؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» إسلام قرطام، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، وأعداد كبيرة من أهالي قرية «السبيعية» بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من أسرة «بيغ رامي» وأقاربه، كما حرصت الجماهير ووسائل الإعلام على التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، من أجل تكريمه بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في الرياضة المصرية.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه «بيغ رامي» استقبالًا خاصًا له، احتفالا بوصوله بعدما رفع علم مصر في أكبر وأقوى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

«بيغ رامي» قبل خروجه تم استقباله بحفاوة شديدة داخل مطار القاهرة وتم إعداد برنامج حافل له بدأ منذ لحظة استقلاله الطائرة رقم (Ms986)، حيث تم وضع صورة رامي على كراسي الطائرة، بخلاف احتفال بسيط من طاقم الطائرة بالبطل المصري، وتكرر الاحتفال بعد نزوله مطار القاهرة في صالة 3.

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