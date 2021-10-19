استقبال جماهيري حافل لـ«بيغ رامي» في مطار القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 01:33 مساء
«بيغ رامي» لحظة وصوله مطار القاهرة. (خاص - بوابة الوسط)

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، النجم العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيغ رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، بعدما نجح في التتويج باللقب، ليصبح أول لاعب مصري يتوج بأهم وأقوى وأشهر لقب في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان «بيغ رامي» توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه في نسخة 2020.

واستقبل البطل المصري العالمي «بيغ رامي» وفد من وزارة الشباب والرياضة المصرية يضم كلا من الدكتور محمد كردي والدكتور عمرو الحداد مساعدا الوزير نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومؤسس فريق كوسكواد لكمال الأجسام ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» إسلام قرطام، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، كما حرصت أعداد كبيرة من قرية السبيعية في مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ على الحضور وأعداد غفيرة من الجماهير ووسائل الإعلام الذين تواجدوا في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، من أجل تكريمه بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في الرياضة المصرية.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه «بيغ رامي» استقبالًا خاصًا له، احتفالا بوصوله بعدما رفع علم مصر في أكبر وأقوى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.
«بيغ رامي» قبل خروجه تم استقباله بحفاوة شديدة داخل مطار القاهرة وتم إعداد برنامج حافل له بدأ منذ لحظة استقلاله الطائرة رقم (Ms986)، حيث تم وضع صورة رامي على كراسي الطائرة، بخلاف احتفال بسيط من طاقم الطائرة بالبطل المصري، وتكرر الاحتفال بعد نزوله مطار القاهرة في صالة 3.

بعد انتهاء احتفالية مطار القاهرة والشركة المصرية كان هناك استقبال حافل خارج المطار نظمته الشركة الراعية وفريق كوسكواد حيث استقل أوتوبيسا مكشوفا، تجول به في شوارع القاهرة بداية من شارع صلاح سالم ثم كوبري 6 أكتوبر ثم الدقي وشارع الهرم حتى وصل الأوتوبيس إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى في منطقة الأهرامات.

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