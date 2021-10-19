ليفرول يستعيد بيكر وفابينيو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 10:15 صباحا
محمد صلاح مع ليفربول في إسبانيا. (صفحة ليفربول عبر فيسبوك)

استعاد ليفربول الحارس أليسون بيكر ولاعب الوسط فابينيو، قبل أن يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بينما سيستمر غياب المصاب تياغو ألكانتارا.

وغاب البرازيليان أليسون وفابينيو عن الفوز (5-0) عن واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري، بسبب اللعب مع المنتخب الوطني في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته «رويترز».

وسيفتقد ليفربول أيضا لاعب الوسط كيرتس جونز خلال مباراة الثلاثاء في استاد واندا متروبوليتانو، لكن المدرب يورغن كلوب ينتظر أن يكون لاعبه البالغ عمره 20 عاما جاهزا للعب أمام مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد ست نقاط من مباراتين، ويتقدم بنقطتين على أتلتيكو، ويأتي بورتو ثالثا برصيد نقطة واحدة ثم ميلان دون رصيد.

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