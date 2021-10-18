إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 07:20 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (الإنترنت)

يستعد مهاجم «ميلان»، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للمشاركة مع الروسونيري أمام «بورتو»، غدًا الثلاثاء، على ملعب «دراجاو»، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب إبرا صاحب الـ(40 عامًا) عن أول مباراتين لـ«ميلان» في دوري الأبطال، أمام «ليفربول» و«أتلتيكو مدريد».

ويستهدف إبراهيموفيتش، وفقًا لموقع «فوتبول إيطاليا»، كسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي، قائد «روما» السابق كأكبر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا.

وكان توتي سجل آخر هدف له في دوري الأبطال أمام «سيسكا موسكو» الروسي في عمر 38 عامًا و59 يومًا. ويرغب زلاتان في التسجيل بقميص «ميلان»، غدًا الثلاثاء، لتخطي توتي، وتحقيق رقم جديد في مسيرته.

ولفت الموقع إلى أن زلاتان قد لا يبدأ المباراة، حيث سيكون الفرنسي أوليفييه جيرو أساسيًّا، لكن «إبرا» قد يشارك كبديل بحسب تطورات اللقاء.

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