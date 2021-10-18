نيمار ينضم للغائبين عن «باريس سان جيرمان» أمام «لايبزيغ»

الإصابة تبعد نيمار عن مواجهة «باريس سان جيرمان» ضد «لايبزيغ» في دوري أبطال أوروبا.(الإنترنت)

أعلن المدير الفني لفريق «باريس سان جيرمان» الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، غياب البرازيلي نيمار، عن مباراة ناديه ضد ضيفه «لايبزيغ» الألماني، غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني البرازيلي إصابة منذ عودته لناديه إثر مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم «قطر 2022».

وأوضح بوكيتينو أن نيمار سيغيب عن المباراة، موضحًا في تصريحات صحفية: «صحة اللاعبين تبقى الأولوية، لديه إصابة طفيفة. أتمنى أن تستمر أيامًا معدودة».

وبذلك ينضم نيمار للمصابين سيرخيو راموس ولياندرو باريديس والموقوف أنخيل دي ماريا والغائب لأسباب عائلية ماورو إيكاردي.

ويتصدر «باريس» ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط مثل «كلوب بروج» البلجيكي، ويليهما «مانشستر سيتي» ورصيده ثلاث نقاط، بينما يتذيل «لايبزيغ» الترتيب بلا رصيد.