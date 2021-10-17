بالفيديو: ثنائي توتنهام ينقذان مشجع نيوكاسل من الموت في المدرجات

طبيب نيوكاسل بول كاترسون يتحرك نحو المشجع لمساعدته. (إنترنت)

تحولت مباراة نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لحديث الساعة، بعد إصابة مشجع من أنصار فريق نيوكاسل بأزمة قلبية، مما أدى إلى تعليق المباراة لدقائق لإنقاذ المشجع.

المباراة انتهت بفوز توتنهام بنتيجة (3-2)، إلا أن الحدث الأبرز دور ثنائي فريق توتنهام سيرجيو ريغيلون وإريك داير بحسب ما جاء عبر صحف بريطانيا، حيث علقت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، على إصابة مشجع فريق نيوكاسل، قائلة «الحالة مستقرة الآن».

وأضافت الجريدة البريطانية، أن طبيب نادي نيوكاسل بول كاترسون تحرك سريعًا نحو المشجع لمساعدته بداعي تعرضه لإصابة مفاجئة أثناء المباراة.

جماهير نيوكاسل بدورها أشادت برد فعل ثنائي توتنهام سيرجيو ريغيلون وإريك داير بعد تسرعهما لإبلاغ الحكم بإصابة المشجع.

تلقى ثنائي توتنهام هوتسبير إريك داير وسيرجيو ريجيلون حالة من الدعم والتصفيق من جماهير نيوكاسل بعد موقفهما تجاه مشجع الفريق صاحب القميص الأبيض والأسود.