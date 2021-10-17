احتفالية كبرى في القاهرة لـ«بيغ رامي» بعد لقب «مستر أوليمبيا 2021»

تتويج بيج رامي بمستر أوليمبيا. (إنترنت)

يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الإثنين، النجم العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيغ رامي» بطل «مستر أوليمبيا 2021»، عائدًا إلى بلاده، قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان «بيغ رامي» توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال «بيغ رامي»، ومؤسس فريق «كوسكواد»، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» إسلام قرطام، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

ومن المقرر أن يصل «بيغ رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحًا بصالة «3» بمطار القاهرة الدولي، حيث أعد فريق «كوسكواد» الذي يلعب ضمن صفوفه «بيغ رامي» استقبالًا خاصًّا احتفالًا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه أخيرًا، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال «بيغ رامي» فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة «3» باستقلاله أوتوبيسًا مكشوفًا، سيتجول به في شوارع القاهرة.

ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم كبير لـ«بيغ رامي» خلال فعاليتي «أولمبيا مصر» للهواة والمحترفين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح «كايرو شو» بفندق «موفينبيك- مدينة الإنتاج الإعلامي» في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق «كوسكواد» تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.