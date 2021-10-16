بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 08:45 مساء
محمد صلاح يسجل في مرمى واتفورد. (إنترنت)

هيأ المتألق محمد صلاح الهدف رقم «100» لزميله ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أحرز هدفًا رائعًا، بينما أضاف زميله روبرتو فيرمينو ثلاثية (هاتريك) من الأهداف ليفوز «ليفربول» (5-0) على مضيفه «واتفورد» ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

وهذه هي أول مباراة يخوضها «واتفورد» تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي كلاوديو رانييري، الذي تولى المهمة في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته «رويترز».

تقدم الفريق الزائر بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عندما استغل ماني تمريرة صلاح المتقنة وأودع الكرة الشباك محرزًا هدفه رقم «100» في الدوري الانجليزي الأول.

وفي الدقيقة 37 هيأ ماني كرة عرضية لفيرمينو أحرز منها الأخير الهدف الثاني للضيوف من مسافة قريبة.

وأضاف فيرمينو هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، مستغلًا خطأ دفاعيًّا قبل أن يحرز المصري صلاح وبعد مجهود فردي رائع وبالطريقة المارادونية الهدف الرابع لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في تكرار لهدفه الرائع الأخير في مرمى «مانشستر سيتي»، رافعًا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري.

وأكمل فيرمينو الثلاثية الشخصية في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتضح حجم المتاعب التي ربما تكون في انتظار مدرب «واتفورد» الجديد رانييري الذي تولى المهمة في الرابع من أكتوبر الجاري خلفًا للإسباني تشيسكو مونيوز.

ورفع الفوز رصيد «ليفربول» إلى 18 نقطة ليستعيد موقعه في الصدارة، متقدمًا بنقطتين على «تشيلسي» اللندني الذى سيكون بوسعه استعادة المركز الأول إذا فاز في وقت لاحق من اليوم على «برنتفورد».

ويحتل «واتفورد» المركز 15 برصيد سبع نقاط.

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